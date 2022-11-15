عرض «حلم جميل» على مسرح السلام الخميس المقبل

وافق المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح على تقديم العرض المسرحي «حلم جميل»، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، على مسرح السلام في شارع القصر العيني التابع لفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.

العرض المسرحي حلم جميل

وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري؛ ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء، وذلك في إطار التعاون بين فرق البيت الفني للمسرح المختلفة.

يذكر أن العرض حقق نجاحا جماهيرياً و نقدياً كبيراً من خلال عرضه على المسرح العائم من قبل وكذلك تجوله في مدن الإسكندرية والأقصر وقنا وطنطا وبور سعيد.

العرض عن رائعة «تشارلي شابلن»

العرض عن رائعة «تشارلى شابلن» وهو عرض غنائي موسيقى استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يتجول في الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، يظهر خلال الأحداث التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.‌

أبطال مسرحية «حلم جميل»

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام .