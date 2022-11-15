«تجارة بني سويف»: محو أمية 8 أشخاص شرط أساسي لتخرج أي طالب

نظمت كلية التجارة بجامعة بني سويف، ندوة تعريفية عن برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، والذي تتبناه وتنفذه الجامعة من خلال عقد سلسلة ندوات.

جامعة بني سويف: ندعم الاستراتيجية الوطنية للدولة

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة حريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال العمل على زيادة معدل الوعي المجتمعي بمشكلة الأمية والتسرب من التعليم والحد من نسبة الأميين، لافتًا إلى أن طلاب الجامعة استطاعوا محو أمية ما يزيد عن 26 ألف مواطن داخل المحافظة في دورة أبريل لعام 2022 من خلال فصول محو الأمية بجميع المراكز.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالوهاب، عميد الكلية، إنهم يبذلون قصارى جهدهم في إنجاح مبادرة محو الأمية وتعليم الكبار التي تتبناها الجامعة، وأصبح متطلب أساسي لتخرج الطالب، هو أن يقوم بمحو أمية فردين عن كل سنة دراسية من سنوات الدراسة الأربع، وجرى إنشاء صفحة خصيصًا باسم المشروع بإشراف مباشر من الدكتور محمود جعفر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتور وليد عبد الحليم نائب مدير مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة بنى سويف، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.