مشروع لفصل المخلفات من المنبع وإعادة تدويرها في الإسماعيلية الجديدة

على مدار 7 سنوات عملت مبادرة الإسماعيلية الجديدة على توعية المواطنين بفصل المخلفات من المنبع والعمل على تدويرها، إلى أن نجحت الشركة في الوصول بنسبة الوعي بين السكان إلى أكثر من 25%.

وقال كريم البيومي، أحد الشباب المبادرين للمشاركة في المشروعات الخضراء ومبادرة «اتحضر للأخضر» في الإسماعيلية، إنه بدأ الفكرة بتوعية المواطنين بكيفية فصل المخلفات والاستفادة من المخلفات الصلبة غير الضارة والتي يمكن إعادة تدويرها كالورق والبلاستيك.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم نكتفِ فقط بالمواطنين في المنازل فقررنا النزول للمحال التجارية والمنشآت الصناعية والحكومية وتوعية العاملين بها وعقد شراكات معها».

بيومي: تنفيذ فصل آمن داخل المجمع الطبي في الإسماعيلية

وقال البيومي إن المبادرة كانت شريكا أساسيا داخل مجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ عملية فصل آمنة بتطبيق معايير دولية لفصل المخلفات من البداية والتخلص من النفايات الطبية بشكل آمن تماماً.

وتابع «لم يتوقف التعاون وامتد إلى الأندية وبعض الفنادق بمدهم بالصناديق المخصصة لذلك وتوعية العاملين بفصل المخلفات الصلبة عن الفضلات وبقايا الطعام ومنه نجحت المبادرة في رفع وعي عدد كبير من المواطنين».

بيومي: قمة المناخ فرصة حقيقية لمشروعات الشباب

وقال البيومي إنه كان من أول المشاركين في برامج منصة المناخ في الإسماعيلية بعقد العديد من الدورات وورش العمل داخل المدارس أو مراكز الشباب المختلفة.

وتابع «قمة المناخ حالياً هي فرصة حقيقية لفتح المجالات والتسهيل على أصحاب المبادرات والشركات الناشئة في ظهور مشروعاتهم وأفكارهم إلى النور والاستفادة منها».

وقال إن مصر حالياً تحاول بالفعل تطبيق أكبر استفادة ممكنة من المشروعات الصديقة للبيئة لتقليل أي نسب تلوث قد تساعد على تقليل الإنبعاثات الحرارية وتأثيراتها على المناخ.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات الخضراء هو خطوة ستسهل على الشركات الحصول على المنح أو القروض الميسرة من البنوك لبدء مشروعاتهم الخاصة.

وقال إنه مع بداية عمله في الإسماعيلية عام 2015 كان هو الشركة الوحيدة العاملة في مجال فصل المخلفات ومحاولة إعادة تدويرها، إلا أن عددا من الشركات خاض التجربة وارتفع عدد الشركات خلال السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 5 شركات مختلفة.