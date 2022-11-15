عرض عالمي أول لفيلم «جلال الدين» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم «جلال الدين» المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

أبطال فيلم «جلال الدين»

فيلم جلال الدين للمخرج المغربي الكبير حسن بنجلون، وإنتاج المغرب، وتدور أحداثه حول «جلال الدين» الذي يرفض تقبل وفاة زوجته ثم يقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد 20 سنة يصبح جلال الدين معلمًا صوفيا يعيش مع أتباعه.

مدة فيلم «جلال الدين»

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في الساعة الـ 7:00 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر الجاري، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ انطلقت فعاليات ذلك الحدث السينمائي الأكبر الأحد الماضي، بحضور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وأمير رمسيس مدير المهرجان، والمخرج المجري بيلا تار، والمخرجة ناعومي كاواسي.

وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ونبيلة عبيد، ودرة، وفاء عامر، ونرمين الفقي، وحسن الرداد، ومحمد فراج، وكريم فهمي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وناهد السباعي، وإنجي المقدم، والفنانة اللبنانية نور، وسوسن بدر، والفنان شريف منير، وخالد النبوي، والفنان القدير وأحمد عبدالعزيز، وهاني شاكر، وسميرة أحمد، وصفية العمري.