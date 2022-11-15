وزير البيئة السنغالي يشكر مصر على التنظيم الناجح لـCOP27

تقدم وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، عليون أندويه، بالشكر لمصر رئيسا وشعبا وحكومة على حسن تنظيم قمة المناخ COP27.

وأضاف، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، قائلا: «قبل 7 سنوات، تم اعتماد اتفاق باريس على أمل أن يكون العمل المناخي على مستوى الهدف المحدد، أي أن نبقي على درجة حرارة الأرض بأقل من ارتفاع درجتين أو درجة ونصف خلال هذا القرن، لكن ما نراه هو أن التنفيذ للمساهمات المحددة سنويا يقربنا من الدرجتين بل أكثر».

وتابع «عليون أندويه»، «أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لتغير المناخ، حيث تعرب عن شواغل وجودية، كل يوم نبتعد عن هدف درجة ونصف، وقد يصبح الهدف بعيد المنال مع ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة بالمعدل الراهن».

وأكد «أندويه»: «علينا واجب أخلاقي وهو أن نطمئن الملايين من الناس وعلينا أن ننتقل بسرعة نحو التحول العادل الذي يكفل بقاء النظم الأحيائية الطبيعية وفئات السكان الهشة، التحدي صعب ولكن بالمستحيل، علينا أن نتحمل واجب إنقاذ الأجيال المقبلة».

وأشار، إلى أن الأحداث المناخية القصوى التي نراها تعرض مئات الملايين من الناس لحالة من انعدام الامن الغذائي، بل ضرورة الهجرة للهرب من الجوع، قائلا: «هنا في شرم الشيخ، يجب أن ننشئ صندوقا للخسائر والأضرار وأن ننفذ آلية سنتياجو وآلية وارسو بشأن الخسائر والأضرار».

وشدد، على أن أقل البلدان نموا في حاجة إلى هذا التمويل لتحقيق الحياد الكربوني، ولذلك إلى نحتاج إلى تمويل إضافي، بل يجب ان نضاعف تعهدات جلاسكو: «توفير 40 مليار دولار قبل عام 2025 من الأهداف الضرورية».