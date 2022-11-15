 «تضامن الغربية» توزع لحوما و250 بطانية للأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ألف كيلو لحوم و250 بطانية للأسر، فضلا عن تسليم مشاريع تنموية لتحقيق التمكين الاقتصادي وتسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى، فضلًا عن تنظيم عروض ترفيهية للأطفال، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن قافلة «ستر وعافية 4».

أول قافلة شاملة للتحالف الوطني

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن قافلة ستر وعافية أول قافلة شاملة للتحالف الوطنى، الهدف مها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرة محافظة الغربية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

جهود التحالف الوطني

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.