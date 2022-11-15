«الشباب والرياضة القليوبية»: مشاركة 265 طليع في مسابقة المعلومات العامة

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مسابقة أوائل الطلبة في المعلومات العامة التي تنفذها إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة للنشئ بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب وهاني جميل مدير إدارة النشئ بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

مشاركة 265 طليع في مسابقة شباب القليوبية

التقى محمود الصبروط فرق مراكز الشباب الممثلة لكل الإدارة الفرعية، ليشارك 265 من الطلائع، ويتسابقوا في مختلف الفروع، وحكم المسابقة لجنة مكونة من الشيخ جلال السعيد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية، ومى فوزي صابر ليسانس آداب.

أسفرت النتائج عن فوز 4 إدارات في المسابقة على مستوى المحافظة، حيث نالت إدارة طوخ المركز الأول، والمركز الثانى لإدارة شباب الخانكة، والمركز الثالث لإدارة شباب بنها، وأخيرًا المركز الرابع لإدارة شباب شبين القناطر.

تنمية المهارات الثقافية والمعرفية

أكد «الصبروط»، اهتمام وزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالنشء وتنمية مهاراتهم المعرفية، كما هنئ الطلبة الفائزون، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت لها دور حيوي وفعال داخل الأسرة المصرية، وتقدم العديد من النشاطات لكافة فئات العمرية المختلفة، وتساهم في رفع الوعي الاجتماعي والديني والثقافي.

تهدف المسابقة إلى تعزيز روح المنافسة، وتنمية الوعى الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات لدى النشء واكتشاف المواهب المتميزة.