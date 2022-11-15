إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بجمارك منفذ قسطل البري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ قسطل البري، برئاسة خالد أحمد عيسى، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

محاولة تهريب أقراص مخدرة

وقال بيان صادر عن الجمارك، إن ضبط الواقعة وإحباط المحاولة جاء بناء على إخبارية من وحدة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد خليفة، مفادها محاولة شخص يدعى «أ . ش»، سائق أتوبيس سوداني الجنسية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة حال قدومه من السودان.

تشكيل لجنة لضبط الأقراص المخدرة

وتم تشكيل لجنة تضم إسلام عبد الرحمن ومحمد فاضل لتفتيش الأتوبيس، فتبين وجود 19 شريط مرقوم عليها parkinol بإجمالي 188 قرصا بداخل كيس أسود اللون مخبأة بالمقعد بجوار باب الأتوبيس.

وقرر أحمد مصطفى عثمان، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.