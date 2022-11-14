جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب فصوص ألماس

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من فصوص الألماس والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وأعلنت الجمارك، في بيان، أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الملكية الأردنية، اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

كثافات متماثلة داخل حقائبه

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود أحمد محمد شحاتة مأمور الفحص، وطاهر محمود خفاجي رئيس قسم الفحص، وتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائبه.

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الجمرك، قرر تكليف عمرو عطية مدير إدارة الحركة وسامي نبيل وأمير محمود وأحمد خيري رضوان مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من الخواتم من معدن الفضة وعدد من الفصوص البيضاء يشتبه أن تكون من الألماس وكمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأحجام مخبأة بين طيات الملابس وفي حقيبة اليد الصغرى، كما أسفر التفتيش الذاتي عن وجود كيس شفاف اللون داخل منديل ورق بداخلة مشغولات من معدن أبيض اللون مرصعة بفصوص يشتبه أن تكون من الألماس مخبأة داخل جيب الجاكت الذي يرتديه.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة مبنى 2، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2022.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.