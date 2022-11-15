تحرير 45 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة في حملة رقابية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق العامة بدائرة المركز؛ لمتابعة إنتاج الخبز ومدى مطابقة المواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة جاءت ما بين «نقص وزن - بون صرف - نظافة - عدم إعلان».

وفى ذات السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة تموينية مكبرة بقرية ابيوها، إذ تم تحرير 28 محضرا للمخابز المخالفة، تنوعت بين نقص وزن ومواصفات ونظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، صرف بون، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 14 طنا من الأرز داخل المخازن

وأعلنت محافظة المنيا في وقت سابق عن ضبط عدد من المخازن بها 14 طنا من الأرز، داخل أحد أحياء مركز بني مزار، وتم إعادة بيعها بالأسعار المقررة داخل المنافذ العامة، حيث تم بيع 4 طن مباشرة للأهالي وإرسال طني من الأرز المضبوط داخل منافذ المركز، كما تم إرسال الـ 8 أطنان الأخرى للبيع بمنافذ «الاتحاد، وأسواق مصر» داخل مدينة المنيا، بالإضافة للمرور على أحد المحال التجارية وتحرير مخالفة بيع بأسعار مبالغ فيها.

وتتابع مديرية التموين بالمنيا أعمال بيع الأرز المضبوط للمواطنين مباشرة داخل أحد المنافذ العامة بالمركز، وناشدت المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرصد محتكري السلع من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الرئيسية.