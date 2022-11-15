«بسبب لعب العيال».. حبس شاب بتهمة طعن جاره بسكين في مدينة بدر

قررت النيابة العامة حبس سائق «توك توك» متهم بطعن أحد الأشخاص بسبب حدوث مشاجرة بين الطرفين في مدينة بدر في محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

العقوبة القانونية على المتهم

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم، أوضح المحامي حسن شومان أن المتهم بطعن أحد الأشخاص في بدر بسبب مشاجرة، ستنطبق عليه العقوبة وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ إلى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من المستشفى باستقبالها أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ أعلى البطن لحدوث مشاجرة، وتبين من خلال أقوال المصاب أن سائق «توك توك» تعدى عليه مستخدما سلاح أبيض «سكين» بسبب حدوث شجار بين أبنائهما أثناء اللعب أمام سكنهما.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات والتحريات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم وكان بحوزته السلاح المُستخدم «السكين»، وجرى مواجهته بالتهم الموجه له، واعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله.