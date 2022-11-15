وزير التموين: ضخ يومي للأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية بـ14.5 جنيه للكيلو

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلو في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها الى ‏‏1300 مجمع استهلاكي.

كما وجه المصيلحى الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار اتاحه وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

واشار المصيلحي بأنه حرصا ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الارز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت اشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الارز الابيض الناتج ( 1 كيلو/ ‏جرام )، وعدم جواز تعبئة الارز الابيض في عبوات تزيد ‏عن( 1 كيلو / جرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الارز الابيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز.

كما وجه المصيلحي السادة مديري المديريات بتوجيه انذار الى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الانذار لإتمام التعاقد والا يتم الغاء الاعتماد واتخاذ ‏اجراءات الغلق فورا. كما وجه المصيلحي بتشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الارز ومهمتها كالتالي: ‏‏1-‏ التفتيش على جميع اماكن تخزين الارز وفي حالة ما اذا ‏كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز ‏كميات الارز المضبوطة واتخاذ اجراءات الغلق لحين ‏تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏‏2-‏ التفتيش على مضارب الارز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين المختصة واتخاذ اجراءات الغلق بالتنسيق مع ‏المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

وشدد المصيلحي أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع على كافة الأطراف المعنية تأتى في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفره واتاحه وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها احد اهم السلع الاستراتيجية وذلك بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام، مشدداً على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.