استشاري علاقات أسرية: يجب على الشخص دراسة نفسه ومعرفة احتياجاته قبل الزواج

قال يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، إن الزواج ليس استقرارا، ولكن الأشخاص المستقرين هم الذين يتزوجون، والمستقر هو الشخص الذي يفهم نفسه ويعرف هدفه واحتياجاته، متابعا: «لازم في التربية أقول يا جماعة لو أنت أب احتوي بنتك علشان لما تكبر متشحتش الاحتواء».

ضرورة دراسة شخصيتي

وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، أنه يجب على الشخص قبل الارتباط أن يدرس ويفهم نفسه قبل أي شيء، وهذا ينطبق أيضا على الفتاة التي ترغب في الارتباط.

وتابع: «أول سؤال لازم الشخص يطرحه على نفسه.. يقول هو أنا ليه عاوز أتجوز أصلا؟ فيه ناس بترد علشان يتصلح حاله أو علشان البنت كبرت فلازم تتجوز.. هل مفهوم الزواج هو الأكل والشرب ويكون معايا واحد في البيت ونخلف بعد سنة والدايرة تمشي؟».

الحصول على تدريبات لمعرفة أهدافي

ولفت أنه ينبغي على الشخص الحصول على تدريبات لكي يعرف شخصيته وما هي أهدافه، متابعا: «مشكلتنا مش فاهمين أدوارنا، هو أنا دوره أمه ولا مراته ولا صحبته ولا حبيبته، على فكرة الراجل مش عاوز كل دول».