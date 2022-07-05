7 طرق مختلفة للاستعلام عن فاتورة الغاز.. السداد يبدأ أول كل شهر

يرغب الكثيرون من الأهالي في معرفة استهلاكهم من الغاز بصورة شهرية ومعرفة مبلغ الفاتورة الشهرية، خصوصاً من يتواجدون خارج منازلهم طويلاً، ويتصادف مرور موظفي الشركة لقراءة العدادات ومعرفة الاستهلاك وهم في اعمالهم او لقضاء حوائجهم، لذا يبحثون عن طرق معرفة قيمة فاتورة الغاز، وطريقة سدادها دون الحاجة لانتظار موظفي شركة الغاز لأخذ قراءة العداد وتحديد القيمة المالية، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ووجود إجازة طويلة.

موعد معرفة فاتورة الغاز

وأعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية، عن توفير 7 طرق ليتسنى للمواطنين معرفة فاتورة الغاز الشهرية بسهولة ويسر دون عناء، موضحةً أنّ القراءة تبدأ من 1 يوم وحتى يوم 20 من كل شهر، بينما يمكن سداد الفاتورة ابتداءً من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

طرق تسجيل قراءة العداد

ويتم تسجيل قراءة عداد الغاز تمهيداً لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية من خلال 7 طرق كالتالي:

1- من خلال تطبيق بتروميتر.

2- من خلال تطبيق الموبايل.

3- عن طريق خدمة آي في آر.

4- من خلال الإتصال على الأرقام 09000727، أو 5757.

5- عن طريق موقع الشركة.

6- عن طريق مندوبي الشركة.

7- عن طريق خدمة العملاء 1122.

طرق سداد فاتورة الغاز

أمّا عن طريقة سداد فاتورة الغاز، فإنّ شركة بتروتريد أتاحت تطبيق بتروميتر وهو أحدث طريقة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي، من خلال التصوير بالموبايل وسداد فاتورة الاستهلاك والإعلان عن النشاط، تيسيراً على المواطنين.

دفع فاتورة الغاز «فوري»

كما يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز من خلال فوري وأمان وضامن ومصاري أو من خلال محفظة الهاتف أو البنك، أو بالطريقة التقليدية من خلال مندوب الشركة سواء حين مروره على المنازل في المواعيد المقررة، أو من خلال الإتصال بالشركة وطلب حضور المندوب للحصول على قيمة فاتورة الغاز.