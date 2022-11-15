«التخطيط» لقناة الحياة: إقبال كبير من الشركات العالمية على مصر لضخ الاستثمارات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن البروتوكولات التي وقعتها القيادة السياسية مع المستثمرين الأجانب من كبريات الشركات العالمية، تتضمن اشتراك الحكومة المصرية معهم من خلال وزارة الكهرباء، «الوزارة داخله بحصة، والصندوق السيادي داخل بحصه نسبتها 20% من الـ20% الكاش».

السعيد: تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة

أضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الميزة الأساسية في تلك البروتوكولات، هو أن الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم تصديرها من خلال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهو ما يساعد في تشغيل الأيدي العاملة ونقل التكنولوجيا، وإدخال استثمار أجنبي للدولة المصرية.

السعيد: إقبال شديد من أكبر الشركات على مصر لأن عندها مقومات

واستطردت: «فيه إقبال شديد من أكبر الشركات على مصر لأن عندها مقومات، وبعد الاستثمار في البنية التحتية فهناك تعظيم لهذا الاستثمار من خلال ضخ استثمارات أجنبية وتوطين صناعات مختلفة والتصدير وإدخال تكنولوجيا جديدة، ومكناش هنقدر نعمل ده إلا بعد ما أنجزنا البنية التحتية».

وأوضحت أن أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي لا يستطيع الاستثمار في دولة ليس بها بنية تحتية قوية، وهو ما عملت عليه القيادة السياسية ونجحت فيه حتى بدأت في جذب المستثمرين، مشيره إلى أن الوزارة شهدت توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر المناخ.

وتابعت: «أحنا النهاردة تقدم لينا 200 مستثمر من 30 دولة من دول عربية وأجنبية في مجال تحلية المياه، والنبية التحتية المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأصبحت عامل مساعد في جذب الاستثمارات».