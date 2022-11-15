الرئيس الأوكراني يحذر من احتمال وقوع المزيد من الهجمات الصاروخية على بلاده

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده من احتمالية مواجهة المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، عقب وقوع موجة من القصف الصاروخي على أنحاء مختلفة بالبلاد.

استعادة كل شيء

وقال الرئيس الأوكراني، في رسالة بالفيديو، نقلتها قناة فرانس 24، اليوم: «أعلم أن الهجمات الصاروخية، قطعت الطاقة في الكثير من الأماكن.. لكننا نعمل ونستعيد كل شيء وسنصمد».

هجوم صاروخي

وفي وقت سابق اليوم، وقعت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على عدة مدن أوكرانية، من بينها العاصمة كييف، تسببت في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء.

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء قصف صاروخي روسي على مبنى سكني في حي «بيشرسك» بوسط كييف.

وفي سياق متصل، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، مقتل شخص واحد على الأقل إثر القصف الصاروخي الروسي على المدينة اليوم، وقال كليتشكو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية، إنه جرى انتشال جثة من مبنى سكني تم قصفه في حي «بيشرسك» بوسط المدينة.

انقطاع طارئ للكهرباء

وأضاف عمدة المدينة، أنه بسبب الهجوم الصاروخي المكثف، فإن شركة الطاقة الأوكرانية «أوكرينجو» نفذت انقطاعات طارئة في الكهرباء في أنحاء البلاد؛ منوها بضرورة هذه الخطوة لإحداث توازن في نظام الطاقة وتجنب وقوع حوادث المعدات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم سماع دوي انفجارين في العاصمة كييف في وقت سابق اليوم، مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا.