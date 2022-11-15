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الرئاسة الأوكرانية: الوضع حرج في كييف

كتب:

عمرو حسني
05:40 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
زيلينسكي

زيلينسكي

ضجت العاصمة الأوكرانية، قبل قليل، بصافرات الإنذار في ظل غارة جوية نفذتها القوات الروسية على أوكرانيا، بحسب بيان صادر للرئاسة الأوكرانية مساء اليوم الثلاثاء.

روسيا ترد على خطاب زيلينسكي

وتابعت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، نقلته قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية: «روسيا ترد على خطاب الرئيس زيلينسكي في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على كييف والوضع أصبح حرجا».

انقطاع متوقع للكهرباء في البلاد

وتؤدي الانفجارات إلى انقطاع الكهرباء في البلاد، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، وسط تفعيل للدفاع الجوي الأوكراني للتصدي لموسكو، وسُمعت الانفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روج.

 

 

 

 

 

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بقلم عمرو حسني