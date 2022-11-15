«نصر الله» يصنع تحفاً وأنتيكات بورشته في «القناطر الخيرية».. حلم المصنع يقترب

فى ورشة صغيرة بإحدى قرى «القناطر الخيرية»، يعيش هانى نصر الله مع عائلته بكفر الحوَّالة، حيث يعمل بصناعة وتجارة الديكورات والتحف والأنتيكات منذ نحو 19 عاماً، تحديداً فى عام 2003، عندما راودته فكرة بتحقيق حلم قديم لتصنع سُلفة بقيمة 100 جنيه من الأهل ورشةً لصناعة الأباليك والنجف والأنتيكات النحاسية تُقدَّر بنحو 250 ألف جنيه، ويعمل بها نحو 3 عمال، بخلاف مالكها عم «هانى».

من جانبه، قال هانى نصر الله، صاحب ورشة صغيرة لتصنيع التحف والأنتيكات النحاسية، إنَّه عقب حصوله على دبلوم الصنايع قسم حاسب آلى، التحق بالعمل كبائع فى محل للتحف والأنتيكات بدرب البرابرة بمنطقة العتبة بالقاهرة، ليكتسب خبرته فى مجال التجارة وبيع وشراء التحف لمدة 3 سنوات، قبل أن يفكر فى إنشاء مشروعه المستقل «ورشة صغيرة لتصنيع التحف والأنتيكات».

أحلم بدخول منتجاتى المعارض الدولية

وأضاف «نصر الله»، فى حديثه لـ«الوطن»، أنَّ نشأته بالأرياف جعلته حريصاً على إنشاء مشروعه ببلدته لتوفير فرص عمل لشباب «كفر الحوالة»، نظراً للظروف الاقتصادية، وبالتالى بدأ عمل ورشة صغيرة مرخصة بمنزله على مساحة تتراوح بين 65 و70 متراً مربعاً، مستعيناً بأحد أشقائه الذى ألمَّ بالصنعة خلال وقت قصير.

كشف صانع الأنتيكات أنَّه يعمل على توسيع ورشته ليخصص داخلها مخزناً ومعرضاً للتحف، مشيراً إلى أنَّ الأنتيكات الصغيرة تُباع للمحلات بسعر 150 جنيهاً «جملة»، فيما تتراوح أسعار التحف الكبيرة من النجف والأباليك والأوزرات ما بين 4 و5 آلاف جنيه، أما النجف الصغير فيبدأ من ألفى جنيه.

وأوضح أنَّ القطع الصغيرة تُباع أسرع، نظراً لسهولة تسويقها بخلاف النجف النحاس، ما جعله يتجه إلى الاستعانة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين وضعه وتحقيق حلمه بالتوسع فى نشاطه كصانع أنتيكات، آملاً أن يسانده الجهاز الحكومى فى دخول معارض الدولة مثل «تراثنا» و«ديارنا»، بعد أن سعى فى استخراج شهادة تصنيف ومزايا للتعامل مع الجهات الرسمية وترخيص منشأة.

ووجَّه «نصر الله» نداءه للمسئولين فى الدولة بضرورة وقوفهم بجوار صغار الحرفيين وأصحاب الورش والمشروعات متناهية الصغر، عملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً: «القانون ينص على أن 40% من المشروعات الحكومية تورد احتياجاتها من الورش الصغيرة»، و«أحلم بدخول منتجات ورشتى الصغيرة المعارض الدولية، وأن تعرض بالخارج ما يُسهم فى زيادة الصادرات ودخول العملة الصعبة، كما أعمل على أن أحوِّل الورشة الصغيرة إلى مصنع كبير».