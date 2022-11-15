ضبط 3800 نسخة كتاب مدرسي «دون تفويض» داخل مكتبة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 3800 نسخة كتاب تعليمي، لسنوات ومواد دراسية مختلفة داخل مكتبة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالقاهرة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة- ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط «المدير المسئول»، وبالتفتيش فى حضوره، عُثر بداخلها على عدد 3800 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه المخالفات، بالاشتراك مع مالك المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.