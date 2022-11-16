أطول طريق حر بالمنيا.. 10 معلومات عن محور الفريق صفي الدين أبو شناف

يعد محور الفريق صفي الدين أبو شناف، سمالوط سابقا، من أهم الطرق الحرة في محافظة المنيا، حيث يربط شرق وغرب المحافظة ويفتح آفاق جديدة للتنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة ، وقد بدأت الوحدة المحلية، في تغيير كافة اللوحات الإرشادية واستبدالها من محور سمالوط إلى محور الفريق صفي الدين أبو شناف..

معلومات عن محور الفريق صفي الدين أبوشناف

1-يبلغ طول المحور 24 كيلومتراً وعرضه 21 متراً.

2- يضم 2 حارة مرورية بكل اتجاه و47 عمل صناعي- 30 كوبري و17 نفقا.

3-تبلغ إجمالي تكلفة المشروع مليار و872 مليون جنيه.

4- أحد المحاور التنموية حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالزراعي والصحراوي غرباً، عابراً نهر النيل.

5-يربط مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا.

6-يساهم في التنمية الصناعية شرق نهر النيل، من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت.

7-يسهم في التنمية السياحية، نظراً لقربه من المزارات الدينية، وأخصها دير السيدة العذراء، ومسار العائلة المقدسة.

8-ينهي معاناة الأهالي الذين يعتمدون على المعديات النيلية كوسيلة نقل.

9-هو الكوبري الرابع الذي يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمحافظة المنيا الممتدة بطول 150 كيلومتراً.

10- يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية.

الرئيس السيسي يطلق اسم الفريق أبو شناف على المحور

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على إطلاق اسم الفريق «صفي الدين أبو شناف» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على محور سمالوط بالمحافظة.

وأصدر محافظ المنيا، كتاباً دورياً لرؤساء الهيئات والشركات والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة السابعة أسيوط والمنيا - رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، مديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة وذلك لوضع ما صدق عليه رئيس الجمهورية موضع التنفيذ فيما يتعلق بكل المكاتبات أو الأعمال والإجراءات والتي تخص محور الفريق صفي الدين أبو شناف.