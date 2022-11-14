انقطاع المياه عن قرية دشطوط في بني سويف غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، انقطاع المياه عن قرىة دشطوط مركز سمسطا، غدا الثلاثاء 15 من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً، بسبب أعمال توسعات بمحطة المياه وربطها على الشبكة العمومية.

بني سويف تعتذر عن انقطاع المياه

وتقدمت شركة المياه في محافظة بني سويف، باعتذارها عن فترة الانقطاع، نظرا للقيام بأعمال الربط والتوسعات لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

سيارات مياه نقية خلال فترات الانقطاع

ونوهت شركة المياه ببني سويف عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن خلال فترات الانقطاع.

تطبيق خطة تطهير محطات المياه

من جانبه، تابع قطاع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أعمال التطهير والتعقيم للخزان الأرضي بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا، حيث تم الإعلان عن أعمال التطهير والأماكن المتأثرة من خلال الصفحة الرسمية للشركة والمحافظة، وتم التأكيد على تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها من خلال الاتصال بالخط الساخن خلال فترة الانقطاع.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، بإعلان المواطنين أولا بأول عن فترات الانقطاع من خلال الصفحة الرسمية للشركة والمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة.