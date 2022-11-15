انقطاع المياه في 6 مراكز بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

تشهد 6 مراكز بمحافطة المنوفية، غدا الأربعاء، انقطاع المياه للصيانة الدورية وغسيل المروقات، وفقا لخطة لصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل لعملائها، حيث يتم غسيل المروقات على فترات متتابعة بالتبادل بين شبكات ومحطات المياه بكل مدينة ومركز.

أماكن انقطاع المياه في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أماكن انقطاع المياه غدا الأربعاء في عدة قرى بمراكز المنوفية، وهي قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم، وقرية منشأة شنوان بمركز الشهداء، وقرية سرسموس بقويسنا، وقرى أبنهس وكفر أبشيش وقرى مركز أشمون، وقرى الكوادي وأبو راقية ومنشأة سلطان بمنوف، وقرية كفر العلوي بمدينة تلا.

مواعيد انقطاع المياه غدا

كما حددت «مياه المنوفية» مواعيد انقطاع المياه غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

وأهابت شركة مياه المنوفية بالمواطنين في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتدبير احتياجاتهم اللازمة طوال فترة الانقطاع، خاصة لأصحاب الأماكن الخدمية، مع التأكيد على توفير سيارات مجانية للمواطنين حال حاجتهم لذلك.