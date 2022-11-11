خريطة قطع المياه في الدقهلية ومطروح غدا السبت.. تصل لـ12 ساعة

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية ومطروح، مواعيد انقطاع المياه وإعادة ضخها في عدد من المناطق بالمحافظتين.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انقطاع المياه عن مدينة منية النصر، والعزب التابعة، وقرية البجلات، والعزب التابعة، وقرية ميت تمامة، والعزب التابعة، ومنشأة الجمال والعزب التابعة، وذلك لمدة 12 ساعة بدءاً من الساعة الثامنة صباح غد السبت حتى الثامنة من مساء نفس اليوم.

وذكرت الشركة، أن سبب انقطاع المياه هو ربط خطوط مياه منية النصر بقطري 400 مم / 500 مم بمعرفة المقاولون العرب.

توفير سيارات مياه شرب بالمناطق المتأثرة

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى توفيرسيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

أماكن ضخ المياه اليوم في مطروح

وفي مطروح، أعلنت الشركة مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساء.

- منطقة «عمر دارة» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءً.

- منطقة «الملاحة قبلي» من الساعة 3 مساء حتى الساعة 10 مساء.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء عصرًا.