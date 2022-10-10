س و ج كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم قبل تشغيله

تكثف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، من جهودها، من أجل إنجاز مشروع الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وفي سطور تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مشروع الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، وموعد افتتاحه أمام الركاب:

متى يتم تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو؟

أعمال الخط الرابع للمترو بشارع الهرم بدأت بالفعل، وأن العمل جاري على قدم وساق لإنجاز المشروع.

كم عدد مراحل مشروع الخط الرابع للمترو؟

الخط الرابع للمترو بمنطقة الهرم سيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأول تبدأ من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشمل ما يقرب من 17 محطة، أما المرحلة الثانية تمتد من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم وتشمل 21 محطة.

كم عدد المحطات الإجمالية بالخط الرابع للمترو؟

يشمل الخط الرابع للمترو والذي يتم تنفيذه حاليا بشارع الهرم 38 محطة.

وما أهم سمات الخط الرابع للمترو؟

الخط الرابع للمترو بشارع الهرم له سمات ومميزات عديدة ومنها على سبيل المثال أنه يخدم المناطق الآثرية المتواجدة بالجيزة، وأيضا يخدم المتحف المصري الكبير، علاوة على أن هذا المشروع العملاق يربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، إضافة إلى استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار المشروع مثل منطقة الهرم.

هل الخط الرابع للمترو يمثل أحد وسائل النقل الأخضر في مصر؟

نعم يمثل الخط الرابع للمترو بشارع الهرم أحد وسائل النقل الأخضر في مصر، حيث يحقق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، ويعمل على القضاء على مشكلة التلوث البيئي، ويقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

كم عدد الركاب الذين سينقلهم الخط الرابع يوميا؟

مشروع الخط الرابع للمترو عقب انتهائه وتشغيله سيقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميا.

ومتى سيتم تشغيل المشروع رسميا أمام الركاب؟

سيتم تشغيل الخط الرابع للمترو بشارع الهرم رسميا أمام الركاب يوليو 2025.

وهل جائحة كورونا أثرت على معدلات التنفيذ؟

لم يكن لجائحة كورونا منذ ظهورها أي تأثير على أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مناطق المشروع والمعدات المستخدمة في المشروع، علاوة على إلزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا.