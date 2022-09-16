مصرع طالبتين غرقًا في ترعة الحريفة بمركز العدوة بالمنيا

لقيت طالبتان مصرعهما غرقًا بعد سقوطهما في ترعة الحريفة بمركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا.

غرق طالبتين من قرية بني وركان بالعدوة

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة تتضمن مصرع «ر. خ. ر. 18 سنة»، و«ض.ع. ا. 14 سنة»، طالبتان، ومقيمتان بقرية بني وركان بمركز العدوة، غرقًا في ترعة الحريفة بدائرة المركز.

التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، وفاة الطالبتين بإسفكسيا الغرق، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن عقب التعرف عليهما من ذويهما وعدم وجود شبهة جنائية.

غرق 3 أطفال في ترعة قرية الشيخ تمي

وشهد مركز أبو قرقاص في شرق النيل بمحافظة المنيا منذ 5 أيام غرق 3 أطفال في ترعة قرية الشيخ تمي التابعة، أثناء الاستحمام، جرى انتشال الجثث بمعرفة الأهالي وإخطار جهات التحقيق للتصرف.