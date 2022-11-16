العثور على جثمان شاب بجوار «الكوبري الخشب» في بولاق الدكرور

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود شخص متوفي أسفل محور «ترعة الزمر» بجوار الكوبري الخشب في منطقة بولاق الدكرور.

الجثمان لا توجد به إصابات

وبالانتقال والفحص، تبين أنَّ الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر من الهائمين على وجوههم يرتدي كامل ملابسه، رثة، ومسجى على ظهره، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

لا شبهة جنائية

وبسؤال صاحب مقهى -صاحب البلاغ ومقيم دائرة القسم- قرر أنَّ الجثمان لأحد مجهولي الهوية ودائم التردد على المكان، ولا يشتبه جنائيًا، فيما ذكرت الإدارة العامة للمباحث أنَّه جار البحث عن ذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.