معرض «تراثنا» يشارك بمنتجات صديقة للبيئة في جناح بـ COP27.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جناح معرض تراثنا يشارك بمنتجات صديقة للبيئة في قمة المناخ COP27».

وجاء في التقرير، أن منتجات معاد تدويرها وتشكيلها صديقة للبيئة، كانت في البداية مخلفات تضر البيئة والطبيعة، لكنها تحولت في جناح معرض تراثنا إلى أدوات وملابس يمكن أن نستخدمها في حياتنا اليومية وفي البيت.

وأقيمت نسخة مصغرة من معرض تراثنا بإحدى قاعات المنطقة الخضراء على هامش قمة مؤتمر المناخ السابع والعشرين، حيث شهد الجناح عرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية لمنتجات مصرية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، سواء بإعادة تدويرها أو تشكيلها مرة أخرى لتجنب أثارها السلبية على الطبيعة.

المعرض الأكبر من نوعه

وقال أحد المشاركين في الجناح، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو الجهة المنظمة لمعرض تراثنا منذ عام 2019، إذ أن هذا المعرض هو الأكبر من نوعه على مستوى الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات صديقة للبيئة

وأضاف: «حرصنا على المشاركة في قمة المناخ COP27 لإظهار المشروعات الصديقة للبيئة»، وفي هذا الجناح توجد منتجات من قطع الأقمشة والمخلفات الزجاجية والبلاستيكية التي تغير شكلها تماما وأصبحت حقائب وأدوات منزلية جديدة، فيما تجد معروضات أخرى من مخلفات نبات الحلفا والذرة وخوص النخيل تحولت إلى ملابس، ومن مستحضرات تجميلية صديقة للبيئة طبيعية بعبوات زجاجية.