31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية

أكّد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، أنَّ تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.

وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات ،وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

المنازعات الضريبية

وأوضح «عبدالقادر»، أنَّه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022 فقد تمّ تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31 ديسمبر 2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية

وأضاف مساعد وزير المالية أنَّ لجان إنهاء المنازعات تواصل نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقي الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتًا إلى أنَّه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرَت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.