السيطرة على حريق بمطعم شهير في مدينة نصر

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ب 5 سيارات إطفاء الي مكان احريق مطعم مأكولات بمدينة نصر وتم السيطرة علي النيران قبل امتدادها الي المباني المجاورة وفرض كردون امنى محيط بالحريق لمنع امتداد الحريق والسيطرة عليه دون أي إصابات.

بلاغ خبراء المعمل الجنائي بالحادث

تمت السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتم إخماد النيران، و إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت بلاغ خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

المعلومات الأولية ترجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران أتت على جميع محتوياته والمدخنه بداخل المطعم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتشير المعلومات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق هو ماس كهربائي.