«الرعاية الصحية» تعلن تفاصيل المؤتمر السنوي.. محافظات جديدة وجوائز للعاملين

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تفاصيل المؤتمر السنوي الثالث للرعاية الصحية المقرر انطلاقه بعد عدة أيام في محافظة الأقصر تحت شعار «نبني حضارة طبيةً بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل».

3 سنوات على إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

وتابع المشرف العام على التأمين الصحي الشامل الجديد، أن المؤتمر السنوي من المقرر أن يشمل الإعلان عن محافظات تأمين صحي شامل جديدة وما تم إنجازه خلال الثلاث السنوات بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة وكذلك أعضاء مجلس النواب وسيحمل مفاجآت كثيرة للعاملين في التأمين الصحي الشامل.

وأوضح «السبكي»، أن الجوائز تتضمن جوائز الإبداع، وجائزة أفضل متطوع وكذلك بطل العام وقائد المستقبل، مشيرا إلى أن الجوائز تقدم لكافة العاملين في الرعاية الصحية وفروعها المختلفة على مستوي المحافظات.

تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الأولى

وتابع: «بعد مرور 3 سنوات من إطلاق الرئيس عبدالفتاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، نستطيع القول بأن التأمين الصحي الشامل الجديد هو ذراع الدولة في تقديم خدمة صحية طبية تليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الأولى التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد».

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: «تم تقديم ما يقارب 8 ملايين خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والإقصر والإسماعلية».