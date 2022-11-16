توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. غائم على محافظات الجمهورية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى الطقس سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وصولا للقاهرة وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما أوضحت الأرصاد الجوية، وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 9 و10 درجات مئوية، بين درجة الحرارة العظمى والصغرى، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى استمرار نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات، كما يسود طقس غائم جزئيا على محافظات القاهرة، وشمال ووسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية، وجبال البحر الأحمر، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، في حين تقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

درجات الحرارة الخميس 17 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 18 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 19 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.