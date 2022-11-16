ضبط طالب بتهمة سرقة 10 حسابات فيس بوك وابتزاز أصحابها

واصلت وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت، حيث جرى ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على حسابات بعض الأشخاص عبر فيس بوك، وابتزاز مستخدميها نظير إعادتها، وتبيّن أنّه ارتكب 10 جرائم.

سرقة حسابات المواطنين

وكثّفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين، تضرروا من اضطلاع مجهول بـ سرقة الحسابات الخاصة بهم على فيس بوك، وطلب مبالغ مالية نظير استرجاع حساباتهم، أو انتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من معارفهم، وتبيّن أنّ المتهم ارتكب 10 وقائع بمديريات أمن «الجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، وسوهاج».

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الوقائع، وتبيّن أنّه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمُحافظة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبيّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها، وكذا المحفظة الإلكترونية المُرتبطة بالهاتف المحمول المضبوط بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطه.

وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وانتهاجه الأسلوب الإجرامي المُشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.