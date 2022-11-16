ضبط مواد مخدرة بقيمة 257 مليون جنيه في بؤرة إجرامية بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط بؤرة إجرامية وعناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 255 كيلو جرام من مخدر الآيس وكمية من المواد والأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 257 مليون جنيه.

التحريات: المتهمون تخصصوا في جلب مخدر الأيس الخام

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الجيزة من خلال عمليات التتبع وإجراء التحريات الدقيقة من رصد نشاط بؤرة إجرامية تخصصت في جلب مخدر الأيس الخام بكميات كبيرة مٌتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمتطورة في المراقبات أمكن رصد عناصر شبكة إجرامية تخصصت في توزيع شحنات المخدر على العملاء داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف عناصر البؤرة الإجرامية المسئولة عن عمليات الجلب وأمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية، يحملون جنسية إحدى الدول، حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وفي حيازتهم كمية من مخدر الآيس الخام «الشابو»، تزن 200 كيلو جرام وعملات محلية وأجنبية و5 هواتف محمولة وميزان حساس.

القبض على تشكيل عصابي

كما تم ضبط عناصر الشبكة المسئولة عن عمليات التوزيع داخل البلاد، وتبين أنهم 4 أشخاص، ثلاثة منهم يحملون جنسية ذات الدولة، والرابع له معلومات جنائية، حال تواجدهم بمحال إقاماتهم بدوائر أقسام شرطة «6 أكتوبر أول، وثان وبولاق الدكرور» بالجيزة، ووفي حيازتهم كمية من مخدر الآيس الخام تزن 55 كيلو جرام و31 كيلو من مخدر الحشيش، و170 قرص مؤثر لعقار «ليريكا»، و4 زجاجات لعقار «ريفوتريل»، المخدر وكمية من المشغولات الذهبية وعملات أجنبية ومحلية و2 طبنجة والخزائن الخاصة بها، وبندقية خرطوش ورشاش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 257٫200٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.