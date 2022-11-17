مشروع «السُخنة» يضع مصر على خريطة الهيدروجين الأخضر.. الطلب كلمة السر

يضع مشروع مصنع الهيدروجين الأخضر في «العين السخنة» مصر وأفريقيا بثبات على الخريطة العالمية، كواحدة من أفضل الأماكن في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حسبما يقول ناصف ساويرس، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فيرتجلوب»، شركة الأسمدة التي تنتج اليوريا والأمونيا في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تزامنا مع فعاليات مؤتمر المناخ COP27 لبدء إنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية، عبر تحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر وفرتيجلوب وسكاتك النرويجية.

اتفاقيات شراء الطاقة مع الحكومة المصرية

وأعلن كونسورتيوم من منتجي الأسمدة يضم فيرتيجلوب، وشركة سكاتيك للطاقة المتجددة، والصندوق السيادي لمصر، عزمها تطوير مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات في العين السخنة، مع بدء تشغيل المرحلة الأولى، بشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية.

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، فإن منشأة «إيجيبت جرين» ستعمل بـ260 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج حوالي 15 ألف طن متري/ سنة من الهيدروجين كمواد أولية لـ 90 ألف طن متري/ سنة من الأمونيا في منشآت الإنتاج الحالية لـ«فيرتيجلوب».

ومن المقرر تغذية المرحلة الأولية من الطاقة المتجددة الفائضة، المضمونة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة مع الحكومة المصرية، وفقًا لما صرح به أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لـ«Fertiglobe»، لافتا إلى أن المحطة بكامل طاقتها 100 ميجاوات سيجرى تشغيلها بواسطة مصادر متجددة مخصصة.

طلب هائل على الهيدروجين الأخضر

وقيَّمت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» أسعار شحن الأمونيا على ظهر السفينة في الشرق الأوسط عند 1.015 دولارًا للطن المتري في 8 نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار شمال غرب أوروبا البالغة 1125 دولارًا للطن المتري.

وسيبني «الكونسورتيوم» ويمتلك وتشغيل المنشأة، مع اتفاقية شراء طويلة الأجل مع Fertiglobe، ومجموعة أوراسكوم للإنشاءات الهندسية هي أيضًا جزء من الكونسورتيوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك، تيرجي بيلسكوج، في بيان: «نرى طلبًا هائلاً على الهيدروجين الأخضر مدفوعًا بدعم قوي للسياسات على مستوى العالم، وأفريقيا في وضع مثالي للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والموقع الاستراتيجي».

أما «الحوشي»، فيقول إنه من المتوقع صدور قرار نهائي بشأن السعة الكاملة البالغة 100 ميجاوات في عام 2023، على أن يبدأ البناء بعد ذلك بوقت قصير، معتبراً أن العين السخنة لها موقع استراتيجي بالقرب من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع إمكانية استخدام الكهرباء المتجددة لتطوير مركز صناعي بالقرب من ممرات الشحن العالمية.

الإنتاج الأولي للأمونيا الخضراء

ونقلت «ستاندرد آند بورز» عن «الحوشي» قوله: «إن الإنتاج الأولي للأمونيا الخضراء في السنوات القليلة الأولى سيذهب إلى أسواق التصدير الحالية، مع استخدام حوالي 80% من الأمونيا في إنتاج الأسمدة و 20% في الصناعة، ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأمونيا العالمية، أصبحت تكلفة الأمونيا الخضراء تنافسية اليوم».

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى استيراد 10 ملايين طن متري/ سنة من الهيدروجين المتجدد أو مشتقاته بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 10 ملايين طن متري/ سنة من الإنتاج المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«Fertiglobe»، إنه بالنسبة لمصنع الأمونيا الذي جرى إزالة الكربون منه جزئيًا، لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة كربونية على الإنتاج بأكمله، أو مجرد حصة الإنتاج التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

ويشير «الحوشي» إلى إن هذه الخطوة كانت مدفوعة بديناميكيات السوق المتغيرة وتراجع الإنتاج الأوروبي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك مع التركيز على فرص الأمونيا الخضراء في المستقبل.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد اتخذت قفزة إلى الأمام في مشاريع الهيدروجين والأمونيا المتجددة، مع قانون خفض التضخم الذي يقدم إعانات تصل إلى 3 دولارات/ كجم لإنتاج الهيدروجين النظيف، موضحا أن أوراسكوم للإنشاء لديها 5 أو 6 مشروعات لإزالة الكربون في أوروبا، لكن تنتظر القرار الاستثماري النهائي.