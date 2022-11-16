المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر «الاستروكس» في مدينة نصر 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

المتهم أحرز كميات من الاستروكس لترويجها بمدينة نصر

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أن المتهم اتخذ من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مقصدا لترويج بضاعته وأحرز كميات من مادة الاستروكس المخدرة للإتجار بها.

شهادة معاون المباحث تكشف تورط المتهم في الجريمة

وأكدت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه على إثر معلومة وردت إليه وتأكد من مصدرها، تبين قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجده، وأبصره يبادل مجهولين أكياسا شفافة، تبين أن بداخلها مواد مخدرة، فضبطه وبتفتيشه عثر معه على 21 كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي كل منها مواد مخدرة.