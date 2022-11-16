مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالجيزة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين في حادثين منفصلين بالجيزة، حيث اصطدم عامل بقطار في إحدى قرى العياط، بينما اصطدمت سيارتان أعلى الدائري، أسفر عن باقي الإصابات.

بلاغ الواقعة

وتلقى هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة بلاغًا بمصرع أحد الأشخاص عقب اصطدام قطار به على المزلقان بقرية تابعة لمركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث بقيادة اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث شرطة العياط لمتابعة تفاصيل الواقعة.

شهود العيان يروون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان ومنهم عامل المزلقان 45 سنة، ومزارع 57 سنة، إن المتوفى عامل يدعى «سيد» 57 سنة صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة سائق و6 أشخاص بحادث تصادم بالدائري

في سياق منفصل، أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى القوس الغربي بالطريق الدائري، اتجاه المريوطية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما، والتحفظ على السيارتين وإزالة آثار الحادث، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ الواقعة

وورد إخطار إلى عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد على عبدالرحمن رئيس القطاع والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى القوس الغربي بالطريق الدائري، اتجاه المريوطية، دائرة قسم الهرم.

فحص مكان الحادث

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ميكروباص ونقل فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة قبل وصول القوات، وتبين أنه أثناء وقوف السيارة الأولى على جانب الطريق المشار إليه لتحميل الركاب، اصطدمت بها السيارة الثانية من الخلف نتج عـن ذلك تلفيات عبارة عن تهشم وتحطيم السيارة الأولى مع إحكام غلقها وصعوبة فتحها وبداخلها قائدها ومستقليها مصابين.

وتبين من الفحص، أنَّ الحادث أسفر عن إصابة السائق ومرافقيه بكدمات متفرقة بالجسم وبسحجات، وتمكنت القوات من استخراج المصابين من السيارة الأول باستخدام المعدات اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم.