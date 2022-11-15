«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط عالميا في 2022

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خفضها لتوقعاتها للطلب العالمي على النفط مستندة في ذلك على ضعف النشاط الاقتصادي العالمي والإغلاقات التي تشهدها الصين في محاولات للسيطرة على حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي نتيجة حالة عدم التأكد التي تشهدها الأسواق قد دفعها إلى نشر هذه التخفيضات، وبذلك تراجعت توقعات الطلب على النفط الخام في العالم بحوالي 520 ألف برميل يوميا، وتكون التخفيضات التي أعلنت عنها منظمة أوبك بلس بمقدار مليوني برميل يوميا إيجابية حيث أنها ستساعد في استقرار أسعار النفط مع انخفاض الاستهلاك العالمي.

وخلال تداولات أمس تراجع سعر خام غرب تكساس بأكثر من 4% ليغلق في نهاية الجلسة عند أدنى مستويات اليوم بسعر$84.50 للبرميل، متراجعا بحوالي 4 دولار من أسعار الافتتاح، كما تراجع خام برنت بنسبة 3.6%

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين البارحة في لقاء ضمن مجموعة العشرين أن الصين قد استفادت من وضع سقف لسعر النفط الروسي، إذ تتماشى هذه التطورات مع خطط الغرب للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات كانت قد قامت بالمشاركة في شراء تقنيات عسكرية لروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن فشل النفط في الإغلاق فوق مستوى المقاومة $92.56 في الأيام الماضية حيث ظهرت شمعة هامر انعكاسية عند تلك المستويات ثم أغلقت دون هذه الأسعار، ما يعطي إشارة سلبية على النفط حيث من المتوقع أن ينزلق السعر للأسفل حتى الوصول إلى مستويات دعم بين أسعار $82 و$83 للبرميل.