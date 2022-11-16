«المركزي»: الذهب يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي عالميا منذ مارس 2020

قال البنك المركزي، إن الأسواق العالمية اتخذت رد فعل قوي، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي جاءت أقل بنسبة 0.2% من المتوقع، ونتيجة لذلك، سجلت الأسهم العالمية، مكاسب ضخمة في الأسواق المتقدمة، وحققت سندات الخزانة الأمريكية، مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام لأدنى مستوياتها منذ عام 2020، كما اتجهت الأسواق نحو تسعير دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقل حدة.

نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أظهر تقرير البنك المركزي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الذهب عالميا حقق مكاسب بشكل رئيسي خلال جلستي تداول الثلاثاء والخميس، ففي يوم الثلاثاء، صعد الذهب بنسبة 2.20%، إذ سادت الأسواق حالة ترقب لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ونتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي كان من المتوقع أن تظهر فوز الجمهوريين، وبالتالي انخفاض الإنفاق الحكومي.

أكبر ارتفاع أسبوعي للذهب منذ مارس 2020

وعن أسعار الذهب، أنهت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.31% لتصل إلى 1.771.24 دولارًا للأوقية، مسجلة بذلك أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2020، لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

وقفز الذهب بعد ذلك بنسبة 2.80% يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي والرئيسي وجاء دون التوقعات، مما يشير إلى احتمالية بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية في وقت قريب، ليدفع كل من عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي إلى الهبوط.