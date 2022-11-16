القبض على 12 شخصا لتورطهم بتشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمنيا

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السطو والسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، بمركز مطاي، وكانت آخر جرائمه سرقة سيارة صندوق محملة بكميات كبيرة من السجائر، تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، بطريق محور سمالوط.

بلاغ من تاجر بتعرضه للسرقة

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز مطاي، بورود بلاغ من تاجر بتعرضه للسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بطريق محور سمالوط.

بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن التشكيل العصابي مكون من 12 شخصا أغلبهم مسجلون خطر «سرقات»، استأجروا سيارتين وبحوزتهم أسلحة آلية، وأثناء مرور سيارة صندوق محملة بكميات كبيرة من السجائر، استوقفوا قائدها تحت تهديد السلاح وأجبروه على النزول هو والتاجر واستولوا على السيارة، واصطحبوا الاثنين حتي وصلوا بهما إلى قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار، وتم تركهما بالطريق وفروا هاربين بالسيارة المحملة بالسجائر التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه.

أفراد التشكيل مسجلون سرقات

وأشارت التحريات إلى أن أفراد التشكيل العصابي باعوا السيارة المستخدمة في الواقعة بمحافظة أسيوط، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أنهم من محافظتي المنيا وأسيوط وسبق وارتكبوا العديد من جرائم السرقات بالإكراه والسطو المسلح تحت تهديد السلاح، وقد تم استعادة المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.