«القومي لثقافة الطفل» يختتم فعاليات رسم أكبر جدارية عن المناخ

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، اختتم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فعاليات رسم أطول جدارية عن المناخ بطول 30 مترا، التي بدأ فى رسمها أطفال مصر كرسالة للعالم للحفاظ على المناخ وشارك فيها أكثر من ١٠٠ طفل يوميا بإشراف الفنان أحمد عبد النعيم وهو صاحب الفكرة ليشارك أطفال مصر بها على هامش مؤتمر المناخ Cop27 ضمن برنامج القومي لثقافة الطفل احتفالا بقمة المناخ وقام بتنفيذ الجدارية الفنان خالد الخريبي.حيث بدأت أولى فعاليات رسم الجدارية يوم الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة وﻻء محمد، واختتمت اليوم الأربعاء ١٦ نوفمبر٢٠٢٢.

واختتمت معها فعاليات برنامج احتفالات القومي لثقافة الطفل بقمة المناخ Cop27 بالحديقة الثقافية للأطفال.وتضمنت فعاليات الختام صالون الأربعاء (فى محبة الوطن) بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، وشارك فيه الشاعر أحمد زيدان، الشيخ أحمد عصام فرحات الموجى إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، وأدار الندوة الباحث أحمد عبد العليم بحضور الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، وتم توزيع إصدارات المركز على الطلاب المشاركين بالندوة.كما أقيمت العديد من ورش الفنون التشكيلية لإعادة تدوير مخلفات البيئة بطريقة فنية وآمنة كورشة عمل كارت مجسم، عمل مفتاح الحياة، إعادة تدوير الخيش، وورشة فخار وتلوين فخار، بالإضافة لورش حكي من سلسلة القصص الرقمية “اتحضر للأخضر” و”حكايات لونها أخضر” من إنتاج المركز.وعلى المسرح تضمنت فعاليات الختام عروض فرقة الحديقة "بنات وبس" الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار وأحمد سعيد، وفقرة التنورة.وفى نهاية اليوم تم عرض مسرحية "عسل ونار" تأليف أحمد سراج وإخراج ناصر عبد التواب وبطولة الفنان حمدى مجدى والفنانة جيهان محمد والفنان إبراهيم البيه والفنان محمد عبد الفتاح.