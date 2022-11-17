طقس شمال الصعيد اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

تسود أجواء خريفية بمحافظات شمال الصعيد، اليوم، وتدور درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وسط جو معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وظهور الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية.

درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بمحافظات شمال الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة نهارًا، لتتراجع ليلًا إلى 13 درجة وبخاصة مع الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بمحافظتي بني سويف، والفيوم 24 للعظمى و14 للصغرى، والمنيا 23 للعظمى و11 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و11 للصغرى.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

وسادت شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، في محافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بعدم هطول أمطار، أو وجود رياح.

استعدادات محافظات شمال الصعيد لفصل الشتاء

واستعدت محافظات شمال الصعيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، بعدد من الإجراءات بينها مراجعة جاهزية شبكات الصرف والتأكد من سلامتها، ومراجعة خطط شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل توافر عدد من السيارات لشفط مياه الأمطار حال تجمعها في المناطق المنخفضة أولا بأول والتنسيق مع الوحدات المحلية وغرق العمليات في المحافظات، بالإضافة إلى تطهير مخرات السيول والتأكد من عدم وجود عوائق لها.