خبير طرق: قطار أكتوبر- أسوان يقطع المسافة في 4 ساعات دون حوادث

قال الدكتور عماد نبيل، الخبير الدولي في مجال الطرق، إن القطار السريع سيصل بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة أسوان خلال 4 ساعات، ويحتوي على 3 خطوط، الأول: «سفاجا- قنا»، والثاني: «أكتوبر- سوان»، أما الخط الثالث يجرى الإعداد له، بإجمالي 2000 كيلو، أي بإجمالي خمس مساحة السكة الحديدية الموجودة في مصر حاليا.

الفرق بين القطار السريع والمونوريل

أضاف «نبيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القطار السريع يختلف عن المونوريل، فالأول يشمل عدة أنواع منها نقل الركاب، وعدة قطارات أخرى لنقل البضائع، إذ سيكون السعر بينهما مختلف، موضحا أن قطار البضائع السريع يشبه قناة السويس، وينقل من العين السخنة في البحر الأحمر إلى البحر المتوسط دون وجود حوادث أو أزمة في المرور.

المشاركة في نقل البضائع

أوضح الخبير الدولي في مجال الطرق، أن هناك نقاش في النقل الدولي من أجل المشاركة في نقل البضائع.