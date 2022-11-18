الجنود المجهولة في قمة المناخ.. 3 آلاف عامل نظافة أدوا مهمتهم على أكمل وجه

خلايا نحل تعمل على مدار الساعة، كل مجموعة مسؤولة عن قطاع كامل، يعملون في تناغم وسط ابتسامات رقيقة في قمة المناخ بشرم الشيخ لعكس صورة إيجابية عن مصر وشعبها.

أحمد علي، أحد الشباب العاملين في الخدمات والنظافة، يسير خلف صندوق المواد المطهرة والمعقمة إلى جانب الأدوات الخاصة بالنظافة، ينتظر هدوء الممرات والقاعات ليدخل ويخرج سريعاً منهيا عمله في دقائق علي أكمل وجه.

3 آلاف عامل أدو مهمتهم بنجاح

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة خصصت أكثر من 3 آلاف عامل وعاملة موزعين على قطاعات مختلفة شملت القاعات والمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء والشوارع الرئيسية والفرعية في شرم الشيخ.

وأضاف ان العاملين أدوا مهمتهم علي أكمل وجه وكانوا سببا رئيسيا في ظهور مدينة شرم الشيخ في أروع صورها مشيراً إلى أن العمال كان هدفهم الأساسي تمثيل مصر المُشرف وليس فقط العمل من أجل العمل.

وأشار إلى أن قمة المناخ وفرت 5 آلاف فرصة عمل مختلفة مباشرة ما بين عمال ومشرفين وعمال أمن وفرص أخرى غير مباشرة.

مشرفة على القطاعات: مشاركتنا في نجاح المؤتمر فخر لنا

وقالت أسماء عبد الفتاح إحدى المشرفات على قطاعات النظافة في قمة المناخ أن مشاركتها كان بمثابة مهمة وطنية سعدت بتنفيذها على مدار الأيام الماضية.

وتابعت أن العمل يبدأ في الساعات الأولي من فجر كل يوم قبل وصول الوفود إلى القاعات وينتهي بعد ساعات من انتهاء الجلسات والنقاشات مساءاً.

وقالت: «كل العاملين في شرم الشيخ أظهروا صورة مشرفة لمصر تؤكد قدرتها على استضافة أكبر الفاعليات العالمية وإدارتها بشكل يليق بحضارة مصر التاريخية».

وأضافت أن العاملين تم توزيعهم على الفنادق وقاعات كبار الزوار وقاعات الاجتماعات والندوات والمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء وكافة الأجنحة الحكومية والدولية.