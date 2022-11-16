شركة الكهرباء: توفير أجهزة حديثة لمرضى القلب لخدمة العاملين

أعلنت شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان، الاتفاق على توفير أجهزة حديثة خاصة بمرضى القلب مثل جهاز رسم القلب وجهاز سونار متنقل بالعيادات، بالإضافة لأجهزة حديثة لإعادة تطوير وتأهيل عيادة الأسنان.

وأعلنت السماح للعاملين بشركات الكهرباء (النقل والتوزيع والإنتاج) على العيادات للحصول على الخدمات سواء الكشف أو العلاج، بالإضافة ايضا للاعلان عن دراسة التعاقد مع معامل لسحب العينات مع إضافة نقاط سحب داخل العيادة تابعة لشركة الخدمات الطبية.

جولة تفقدية لرئيس الشركة

في سياق متصل، تفقد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، سير وانتظام العمل داخل العيادات بناحية زاوية غزال بمدينة دمنهور التي تقدم خدماتها للعاملين بشركات غرب ووسط الدلتا للإنتاج، ومنطقة غرب الدلتا لنقل الكهرباء.

حصول العاملين على خدمات طبية متميزة

وعقد إسماعيل اجتماعًا موسعًا مع قيادات المنظومة الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بحضور الدكتورة غادة فريد رئيس قطاع الإسكندرية الطبى والدكتور ياسر راشد القائم بأعمال رئيس قطاع المنصورة الطبى ومديرى العموم والعاملين أيضا لمناقشة النقاط والأمور العالقة فى حصول العاملين على خدمات طبية متميزة ، خاصة أن تلك العيادات تقدم خدماتها لما يزيد عن 4 آلاف موظف بخلاف أسرهم.

الاستماع لآراء المرضى في العيادات

وأجرى رئيس الشركة جولة تفقدية بالعيادات الطبية لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات مع المترددين عليها والاستماع لآراء المرضى الموجودين داخل العيادات أثناء توقيع الكشف عليهم.