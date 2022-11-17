«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عدادات الكهرباء الكودية

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والمباني العشوائية عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتركيب عداد الكهرباء الكودي، وهل يعتبر العداد إثبات ملكية لمن يركبه، وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي تهم الراغبين في تركيب هذه النوعية من العدادات.

إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية

قدم قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، إجابات عن جميع الأسئلة التي تخطر ببال الراغبين في تركيب العدادات الكودية، كالتالي:

- ما معنى عداد كودي؟

هو عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية، نتيجة مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء، مثل البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن، وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية، وتحصيل مستحقات الدول من جهة أخرى.

- ما معنى عداد مؤقت؟

أي يجرى تركيبه بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالآخر القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف، ويجرى بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

- كيف التقديم بطلب لتركيب عداد كودي؟

من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/

- ما هى خطوات التقدم بطلب لتركيب عداد كودي؟

* الدخول على خدمة منصة الكهرباء الموحدة.

* تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد.

* اختيار خدمة طلب تحويل من الممارسة للعداد الكودي.

* استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

* إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي + صورة إيصال ممارسة + باقي الأوراق المطلوبة.

* إرسال الطلب.

- كيف أتابع قبول طلب تركيب عداد كودي؟

سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال:

* الموقع الالكتروني نفسه «خدمة متابعة الطلبات».

* البريد الالكتروني للمتقدم بالطلب.

- كيف يتم سداد قيمة المقايسة؟

* إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات عبر الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/، في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة.

* السداد عبر خدمة فوري للمدفوعات.

- هل يوجد تقسيط لقيمة المقايسة؟

نعم، يوجد تقسيط عقب قبول طلبك وإرسال إشعار بقيمة المقايسة يمكن التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الموقع الإلكتروني.

- هل العداد الكودي إثبات ملكية ويجوز التقدم به للجهات الرسمية؟

لا العداد الكودي لا يعتبر سند ملكية أو حيازة وغير مخصص باسم المتقدم، وإنما برقم كودي فقط.