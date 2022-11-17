بالأسماء.. جامعة بنها تكرم الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، ضرورة دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كل المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذجا يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن.

وكرّم الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الفائزين من الطلاب والطالبات في تصفيات مسابقة الطالب المثالي للعام الجامعى 2022 -2023، بحضور الدكتور هانى شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب المثالي بجامعة بنها

واكد الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة حصول الطالب عمر محمد الشبراوي بكلية العلاج الطبيعى على المركز الأول، والطالب أحمد محمد عبد الرحمن بكلية التمريض على المركز الثانى، والطالب عمرعلى الشريف بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى على المركز الثالث، والطالب محمد عماد محمد يونس بكلية الهندسة شبرا على المركز الرابع ، والطالب كارم محمود شحاته عبد الله بكلية الطب البشرى على المركز الخامس ، والطالب رضا المتولى محمد علي بكلية الطب البيطرى على المركز السادس فى تصفيات الطالب المثالي.

الطالبات المثاليات في جامعة بنها

كما حصلت الطالبة شروق فرج إبراهيم أبو زيد بكلية التمريض على المركز الأول، والطالبة مروة محمد مبارك بكلية العلاج الطبيعي على المركز الثاني، والطالبة شمس سليم أحمد صبري بكلية الآداب على المركزالثالث، والطالبة سلمى عبد الرحمن أحمد عبد العظيم بكلية العلوم على المركز الرابع، والطالبة هبة طارق معروف مسعد بكلية الآداب على المركز الخامس، والطالبة روضة زايد محمد عبد البر بكلية العلاج الطبيعى على المركز السادس فى تصفيات الطالبة المثالية.