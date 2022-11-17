«الأزهر» يستعد لإطلاق أسبوع «المروءة» ضمن مبادرة «أنا الراقى بأخلاقي» بالشرقية

تواصل منطقة الشرقية الأزهرية، فعاليات مشروع مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك يوم السبت القادم بعنوان «المروءة»، تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتستهدف المبادرة مجموعة من القيم الأخلاقية بغرض تأصيلها لدى تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية، لمواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة، والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.

انتهاء فعاليات أسبوع قيمة القناعة

وأنهت منطقة الشرقية فعاليات الأسبوع الثالث للمبادرة، تحت إشراف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وتضمنت الفعاليات للأسبوع الثالث قيمة القناعة، ندوات دينية بمشاركة مديرية الأوقاف بالشرقية.

وشملت الفعاليات تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة، وعمل أبحاث، ولوحات فنية، ومجلات حائط وبعض الجداريات، ومجموعة من القصائد نفذها طلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية بمختلف الإدارات، كما عُقدت ندوات دينية بمشاركة مديرية الأوقاف بالشرقية، وكذلك منطقة الوعظ، تحدث جميعها عن قيمة القناعة وصورها وأهميها للفرد والمجتمع.

وتابع «الجنيدي» الفعاليات ومشاركات المعاهد بجميع المراحل بالتنسيق مع منسق المبادرة للمنطقة، وكذلك منسقى الإدارات التعليمية، ومشاركة لجنة المشروع بكل معهد في تنفيذ الفعاليات.

احتفاظ المعهد بمشاركات الطلاب

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم التأكيد على ضرورة احتفاظ المعاهد بجميع الأعمال والفيديوهات والأبحاث والمشاركات والصور في المعهد، وتسجيلها على جهاز حاسب آلي بالمعهد، وإرسال كشف بأسماء الطلاب والصف ونوع المشاركة التي شارك بها، لافتًا إلى أنه تم التأكيد أيضًا على تنفيذ المعايير الخاصة بكل محور من محاور المشروع داخل كل معهد، وتوثيقها في نهاية كل أسبوع، إلى أن يتم تحكيم الأعمال الفنية والأدبية للطلاب ومنحهم الجوائز.