8 سيارات مستعملة أتوماتيك ومكيفة تبدأ من 120 ألف جنيه.. اعرف المواصفات
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:17 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة في مصر انتعاشة بحركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، إذ كشف عضو رابطة تجار السيارات عبد الله على محمد، أن أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارا بعد الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023
أسعار السيارات القديمة اليوم
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن السيارات الكوري والألماني من 120 ألف جنيه ولا تتجاوز 150 ألف جنيه، وبها كماليات ناقل حركة أتوماتيك، وتكييف بالسيارة وقوة المحرك تبدأ من 1000 cc إلى 1600 cc.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة .
بروتون جين 2 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.
سوق السيارات المستعملة
ميتسوبيشي لانسر بومة 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه.
أوبل فيكترا 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه
كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه
كيا بيكانتو 2004
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 130,000 جنيه
رينو ميجان 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 110,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.
بروتون جين 2 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه.
رينو سيمبول 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:113,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.