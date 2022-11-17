8 سيارات مستعملة أتوماتيك ومكيفة تبدأ من 120 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر انتعاشة بحركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، إذ كشف عضو رابطة تجار السيارات عبد الله على محمد، أن أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارا بعد الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023

أسعار السيارات القديمة اليوم

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن السيارات الكوري والألماني من 120 ألف جنيه ولا تتجاوز 150 ألف جنيه، وبها كماليات ناقل حركة أتوماتيك، وتكييف بالسيارة وقوة المحرك تبدأ من 1000 cc إلى 1600 cc.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة .

بروتون جين 2 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه.

أوبل فيكترا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه

كيا بيكانتو 2004

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 130,000 جنيه

رينو ميجان 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 110,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.

بروتون جين 2 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه.

رينو سيمبول 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:113,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه.