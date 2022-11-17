ضبط شخص لتعديه على آخر بسلاح أبيض في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان في مديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

وتبين من الفحص اتهام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته بسبب المزاح فيما بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

القبض على المتهم

وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.