رئيس جامعة بنها يترأس اجتماعا لدراسة آليات لائحة مركز الشهادات الموحدة

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اجتماعا لمركز الشهادات الموحدة بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

حفظ وتجميع نتائج خريجي جامعة بنها

وأكد رئيس جامعة بنها أن المركز يهدف إلى حفظ وتجميع نتائج خريجي الجامعة على وسائط غير ورقية لحمايتها من التلف والفقد بأي صورة من الصور مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية بالمركز وأخرى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وتسليم نسخة للكليات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد للخريجين، فضلا عن تقليل عدد مرات تردد الخريج على الجامعة لاستخراج الشهادة إلى مرة واحدة وفي الموعد المتفق عليه، ودون انتظار عن طريق استخدام الإيميل التعليمي لإرسال طلب الحصول على الشهادة وصورة شخصية حديثة وصورة إيصال سداد الرسوم المقررة.

التحقق من صحة مؤهلات خريجي جامعة بنها

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يأتي في إطار تحقيق المطلب الملح للسفارات والمكاتب الثقافية وكل الأطراف المجتمعية في تمكينها من التحقق من صحة المؤهلات المقدمة إليها من خريجي الجامعة عن طريق تسجيل رابط أسفل كل شهادة يمكن عن طريقه الوصول إلى بيانات الخريج للتأكد من مصداقيته.

من جانبه قال الدكتور أحمد البيطار، أنه تم خلال الاجتماع دراسة الآليات التنفيذية للائحة الخاصة بالمركز، والتي اعتمدت من مجلس الجامعة، إضافة إلى دراسة كل المعوقات والمشكلات للمركز واقتراح الحلول لها.